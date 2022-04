Vecchia reddet RBK i sin første start for sesongen

Den svenske 27-åringen dro med seg ballen i feltet og satte inn 1-1 fra skrå vinkel. Like før pause hadde Tobias Heintz gitt vertene 1-0.

Vecchia mente poengdeling var greit.

– Vi kommer ut i 2. omgang og er mer påkoblede og kommer litt høyere i press og får litt trykk. Da gjør vi et mål. Det er vel OK med ett poeng, sa Vecchia til Discovery.

Rekdals menn har hatt en problematisk forsesong med flere svake resultater. Det var glemt etter 2-2 borte mot Bodø/Glimt og seier over Odd.

– Ferske

– Vi er litt ferske ennå, så det svinger veldig. Men jeg er veldig fornøyd med andreomgangen, sa Rekdal til Discovery.

Rosenborg står med fem poeng etter tre kamper.

– Vi må ta kamp for kamp. Det er mye uferdige ting i dette laget. Vi viser på vårt beste at vi kan være skikkelig gode, og så viser vi på vårt dårligste at vi er svake. Vi må få opp bunnivået, konkluderte hovedtreneren.

På overtid av første omgang var Heintz god og heldig da ballen havnet i beina på ham. Deretter trillet han ballen inn i det nærmeste hjørnet.

I omgangen for øvrig var Sarpsborg noe mer førende enn Rosenborg, som slet med å skape en skikkelig målsjanse.

Skuffet

Sarpsborg-forsvarer Bjørn Inge Utvik var skuffet etter andre omgang. Også i sist runde, mot Kristiansund, var Sarpsborg svake etter hvilen. Da ledet de 3-0 og berget så vidt en 3-2-seier.

– Vi kan ikke bare spille førsteomganger framover, sa Utvik.

Det var et friskere RBK-lag som entret kunstgresset etter hvilen og skapte sjanser med en gang. Vecchia utlignet etter 63 minutter, og Carlo Holse sendte ballen i tverrliggeren med ti minutter igjen av kampen.

Neste runde blir det en tøff utfordring for Rekdal og co. når Molde kommer til Lerkendal. Sarpsborg møter Tromsø borte.