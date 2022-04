Jervs supertalent forlenget KBKs skrekkrekke

Kristiansund har fått en skjev start på sesongen med tre strake tap. På 0-1 kunne likevel Moses Mawa utlignet fra ellevemeteren, men Jerv-keeper Øystein Øvretveit nektet nok et straffespark å gå inn, slik han gjorde flere ganger mot Brann i den spektakulære kvalifiseringsfinalen i desember.

Matchvinner Simsir var blant dem med de bredeste glisene etter kampen.

– Det føltes fantastisk. Det er det jeg har sett fram til lenge. Det er fint å ha scoret, sa Simsir til Discovery.

Den offensive dansken var på vei til tyrkisk fotball tidligere i vinter for et beløp som ble opplyst å være omkring 20 millioner kroner. Da det ikke ble enighet der, ble det et utlån til Jerv ettersom det var mange foran ham i køen på Midtjylland-laget.

Mer fra Simsir?

På Levermyr tuslet han av banen etter 71 minutter til stor applaus fra de nesten 2500 tilskuerne i Grimstad.

– Vi fikk bare sett en liten bit av ham i dag. Vi klarte ikke å sette ham nok opp, sa Jerv-trener Arne Sandstø til Agderposten.

– Får vi spilt ham enda mer i mellomrommet og framover i banen, kommer han til å skape mye mer, la han til.

Simsir fikk et kort innhopp på tampen av seieren mot Strømsgodset i serieåpningen. Deretter spilte han 2. omgang i 0-4-tapet for LSK før han fikk tillit fra start mot KBK.

Kristiansund har tapt tre strake kamper med ett mål.

– Det er skuffende. Jeg synes vi gjør mye bra, men vi må slutte å gi fra oss enkle mål. Vi setter oss selv i så vanskelige situasjoner, sa KBK-trener Christian Michelsen.

Overrasket

Jerv åpnet kampen klart best og hadde tre kjempemuligheter til å ta ledelsen, men KBK-forsvaret slapp med skrekken. 20 minutter senere var det rot i Kristiansund-forsvaret som Simsir utnyttet til det fulle. Jesper Isaksen og Andreas Hopmark mistet oversikt og ble lurt av Simsir, som trillet ballen rolig i mål.

KBK fikk straffespark etter en Jerv-hands etter en time. Øvretveit var godt med og reddet den noe svake avslutningen fra Mawa. Kristiansund kom ikke nærmere, men det gjorde Jerv.

Innbytter Rodney Antwi var alene med keeper, men Sean McDermott gjorde en kjemperedning. Jerv har blitt dømt nord og ned hos de fleste eksperter og bettingselskaper, men har tatt seks poeng på de tre første kampene.

Vålerenga venter i hovedstaden for Jerv til helgen. KBK tar imot HamKam.