Bodø/Glimt reiste seg etter Roma-smellen – rundspilte Vålerenga og vant 5-1

Glimt har med seieren sju poeng på de første tre kampene, og de deler serieledelsen med Lillestrøm etter tre kamper.

Ola Solbakken, Ulrik Saltnes, Runar Espejord og Hugo Vetlesen (2) sto for scoringene som sikret seier og Vålerengas andre nederlag på bortebane. VIF står med tre poeng så langt.

Mot Glimt fikk ikke de blåkledde til noe særlig, og de ble til tider spilt av banen i Bodø. Med fem minutter igjen reduserte Henrik Bjørdal på straffespark, men nærmere kom ikke Vålerenga.

Svært tafatt



De gulkledde vertene kunne vunnet med mer, men en svært god Kjetil Haug i Vålerenga-målet vartet opp med sterke redninger tross overkjøringen.

Spesielt Vetlesen var sterk i oppgjøret der han i tillegg til to mål også bidro godt på midtbanen og slo en målgivende pasning.

Vålerenga var svært tafatt og kom ikke til særlig store sjanser. Tross flere baklengs greide ikke hovedstadslaget å ta mer tak i kampen, og gjestene ble mer eller mindre løpende mellom i store deler.

Glimt skal på besøk til Viking i neste kamp, mens Vålerenga tar imot nyopprykkede Jerv.

Kanon

Det første målet kom etter 36 minutter. Vetlesen slo et innlegg inn i feltet som snek seg over hodet på Ulrik Saltnes, men bak ham ventet Solbakken som banket ballen opp i nettaket. Fem minutter senere doblet de ledelsen.

Hjemmelaget spilte seg fint ned på siden av feltet, og Brice Wembangomo fikk etter hvert slått ballen inn til Saltnes, som vendte og satte ballen i nærmeste hjørne. Glimt spilte til tider VIF av banen.

Tidlig i 2. omgang kunne Glimt fått straffe da Saltnes ble felt, men dommeren valgte å la spillet gå. Det skulle likevel ikke hindre laget i å score flere mål.

VIF-keeper Haug leverte flere enorme redninger, men etter 62 minutter måtte han gi tapt på ny.

Knusende

Sondre Sørli drev med ballen på høyresiden før han prikket et perfekt innlegg på hodet til Espejord. Tromsø-væringen stanget kontrollert inn 3-0-målet.

Etter 71 minutter fikk Vetlesen et kanontreff da han bøyde ballen over Haug og i hjørne. Han mottok ballen utenfor sekstenmeteren og fikk et flott treff med venstrebeinet.

Vålerenga var tafatte i etterkant av Vetlesens 4-0-scoring, og sju minutter senere var samme man i sentrum da han gjorde «alt» selv, og hamret ballen i mål via fingertuppene til Haug. Etter 86 minutter kom reduseringen fra Bjørdal.