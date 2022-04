Skeid med billettstunt: Krever 1200 kroner av Lyn-supportere

– Det er så langt unna fair play som det går an, sier leder Christian Falkenberg i supportergruppen Bastionen til NRK . Også VG har omtalt saken.

Normalt koster bortebilletter til Skeid 2-kamper 50 kroner for barn og 100 kroner for voksne. Når vestkantlaget Lyn kommer på besøk 26. april, er prisene imidlertid skrudd opp til 800 og 1200 kroner.

– Vi sjekker ut dynamisk prising. Mot Lyn tester vi ut Veblen-effekten som innebærer at når prisen på en vare stiger, så stiger etterspørsel, som da gir en motsatt virkning enn man vanligvis tror. Det gjør seg særlig gjeldende i velstående segmenter, da de demonstrerer velstand ved å kunne kjøpe det andre ikke har råd til. Dette tror vi Lyns aksjonærer vil sette stor pris på, og at man nå får lokket ut et langt større antall tilskuere fra Montebello og Holmenkollåsen enn det som er tilfelle i dag, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand i Skeid.

– Rent forretningsmessig er dette også glimrende da færre tilskuere til høyere pris gir mindre arbeid for oss og allikevel mer i kassa, legger han til.

Daglig leder Bjørn Jønsberg i Lyn tror Skeid kommer til å endre prisen før kampen om en drøy uke.

– Jeg tviler på at styret og samarbeidspartnere kan godta dette. Det er ingen som støtter dette. Så jeg regner med at det ikke gjelder på kampdag, sier han til NRK.