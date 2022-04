Reiten-scoring hjalp Chelsea til FA-cupfinale

Målet til Reiten kom etter 50 minutters spill. Hun førte ballen lenge inne på Arsenals halvdel før hun fikk stå såpass alene at hun kunne fyre av et skudd fra rundt 20 meter. Ballen gikk i en bue over Arsenal-keeper Manuela Zinsberger og i hjørnet.

Før det hadde begge lag skapt noen sjanser, men ingen greide å sette hverandres keepere på særlig store prøver. Etter Reitens mål presset Arsenal på for en utligning, men ti minutter etterpå doblet Ji So-yun ledelsen da hun hamret ballen i mål via tverrliggeren etter rot i Arsenal-forsvaret.

Frida Maanum ble byttet inn for Arsenal like etter 2-0-målet, men hun greide ikke å sette sitt preg på kampen. Arsenal var fullt med i første omgang, men etter pause tok Chelsea over og hadde ikke særlige problemer med å sikre finaleplassen.

Chelsea slo også Arsenal i fjorårets utsatte FA-cupfinale med 3-0 i desember.

Finalen mot Manchester City spilles på Wembley 15. mai. City tok seg videre med 4-1-seier mot West Ham lørdag.