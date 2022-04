Knutsen var i likhet med Santos utestengt etter forrige ukes tumulter i Bodø og måtte se de gulkledde ryke ut fra conferenceligaen fra tribunen.

Knutsen stilte ikke på pressekonferansen, men i et intervju med Viaplay fyrte han løs mot oppførselen til Roma og Santos.

– Keepertreneren deres fikk være med i garderoben og være ute på oppvarmingen. Det er så urimelig at det ikke går an å ta det alvorlig. Vi lærer av alt her i livet. Jeg får bare riste det av meg, sa Glimt-treneren.

Roma vant kampen 4-0 og skal møte Leicester i semifinalen. Knutsen mener han og Glimt ble forskjellsbehandlet.

– Vi er en liten fisk i denne dammen. Jeg synes konsekvenser av ting som skjer, bør etterforskes på en ordentlig måte. Hvis det gir konsekvenser, må de være like for alle.

– Fotball skal ikke være sånn. Vi er et kollektiv, og vi har et team rundt laget, så jeg skal ikke bruke det som en unnskyldning i denne kampen, men det prates om fair play og mange ting, sa han.