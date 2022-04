Sjokkexit for Barcelona i europaligaen – tapte 2-3 hjemme i dramatisk oppgjør mot Frankfurt

Gjestene scoret to mål i første omgang. Filip Kostic scoret på straffe etter to minutter, mens Rafael Borre gjorde 2-0 ti minutter før hvilen. Barcelona dominerte det meste av spillet, men klarte aldri å skape de store sjansene.

Halvveis ut i 2. omgangen gjorde Kostic 3-0 og sørget samtidig for en tidlig europacupexit med 3-4 sammenlagt for storfavoritten Barcelona.

Minuttet på overtid sørget superveteran Sergio Busquets for et mål til hjemmelaget. Ti minutter ut i overtiden scoret Memphis Depay på straffe, men sluttspurten kom for sent for katalanerne.

Jens Petter Hauge ble byttet inn etter 80 minutter. Tyskerne møter West Ham i semifinalen, som slo Lyon 3-0 borte. Det første oppgjøret i London endte 1-1.

Det ble en sjokkåpning på oppgjøret da Barca-stopper Eric García rev ned en spiller og ga gjestene straffe etter kun to minutter. Filip Kostic var sikker fra 11-metersmerket. Hjemmelaget dominerte fullstendig de neste minuttene, men Frankfurt tettet godt igjen bak.

Verre

Ti minutter før pausen ble vondt verre for katalanerne. Rafael Borre fyrte av et prosjektil i nærmeste kryss fra om lag 20 meter. Barcelona fortsatte trykket mot gjestenes mål, men to minutter før pause kunne gjestene gjort 3-0. Barcelona fikk ikke overraskende øredøvende piping fra hjemmepublikummet på vei til garderoben.

Etter pausen hevet hjemmelaget seg noe. I det 60. minuttet ropte Barcelona på straffe etter en hands i feltet. Etter en VAR-sjekk valgte dommer Artur Dias å vinke spillet videre. Minutter senere satt Kostic en markkryper i lengste fra rett innenfor 16-meteren.

Barcelona så på dette tidspunktet resignert ut, mens de tyske gjestene fortsatte å komme på farlige kontringer. Sju minutter før full tid sto Sergio Busquets umarkert på bakre og tippet inn et mål for hjemmelaget, men ble sekunder senere vinket av for offside.

Fartsfylt overtid

Minuttet på overtid fikk derimot veteranen målet sitt med et fantastisk langskudd. Det ble lagt til hele ni minutter, og Barcelona la virkelig press på tyskerne. Ti minutter ut i overtiden fikk Evan N`Dicka rødt etter å ha albuet Luuk de Jong i fjeset.

Memphis Depay satte straffen i mål, men sluttspurten kom for sent for Barcelona.

Tidligere torsdag ble Leipzig klare for semifinale etter 2-0 seier borte mot Atalanta. Christopher Nkunku ble den store helten og scoret mål i begge omgangene.

Tyskerne vant 3-1 sammenlagt. Leipzig møter Rangers i semifinalen etter at de slo Braga etter ekstraomganger.

Semifinalene spilles 28. april og 5. mai. Finalen spilles i Sevilla 18. mai.