Frustrert Ruud ute av Monte-Carlo Masters: – Ikke der han skal være

En skuffet Ruud måtte innse tapet i 3. runde i ATP 1000-turneringen. Kampen endte 3-6, 5-7.

I fjor ble Dimitrov slått 2-1 i sett på hardcourten i San Diego, men på rødgrusen i Monaco var det mange upressede feil. Det ble til sammen 24 av dem, og generelt var det lite rytme i nordmannens spill.

– Han er ikke der han skal være enda grusmessig, sa Eurosports ekspert og Ruuds analysesjef Øivind Sørvald.

Ruud tapte det første settet 3-6 etter å ha blitt brutt tre ganger i egen serve. I det andre settet var Ruud bedre med, men det holdt ikke mot Dimitrov som gjorde sakene sine svært godt.

Flere ganger gjennom kampen var Ruud frustrert over eget spill. Dimitrov spilte til tider gnistrende. Han traff på 60 prosent av førsteservene sine, og i førsteserven sin vant han 93 prosent av poengene.

– Dimitrov spilte veldig bra. En smart taktisk kamp. Han slo vinnere, servet godt på viktige poeng og returnerte også godt. Han hadde noen voldsomme passeringer når Casper prøvde å angripe, sa Sørvald.

Slet i egen serve

Bulgareren brøt Ruuds andre og tredje servegame i det første settet og fikk etter hvert en komfortabel ledelse. Han holdt sin påfølgende serve og var bare ett game unna første stikk. Ruud viste bedre spill og holdt den påfølgende serven før han brøt Dimitrov for første gang. Deretter ble han brutt nok en gang, og Dimitrov sørget for 6-3.

29 år gamle Dimitrov er nummer 29 på verdensrankingen. I 2017 var han på tredjeplass på rankingen etter blant annet å ha vunnet ATP-finalen. Ruud på sine side er rangert som nummer sju.

Ruuds vanligvis sterkeste våpen er forehanden, men den satt ikke som den skulle i store deler av kampen. Nordmannen gjorde flere upressede feil mot mannen som har spilt tre semifinaler i Grand Slam-sammenheng.

To dobbeltfeil

I sett to var Ruuds spill bedre, og de to fulgte hverandre helt til Dimitrov brøt Ruud på stillingen 6-5 og med det sikret seieren. Ruud gjorde to dobbeltfeil på rad i egen serve, og Dimitrov fikk tre matchballer. Han fikk uttelling på den tredje.

Kvartfinaleklare Dimitrov roste Ruud etter kampen.

– Det var en stor lettelse. Jeg så virkelig fram til denne kampen, sa han.

– Casper er en fantastisk spiller. På alle underlag har han bevist det gang på gang i en så ung alder.

Ruud slo danske Holger Rune i den andre runden. Nordmannen, som var fjerdeseedet i turneringen, hadde walkover i første runde.

Turneringen på den franske rivieraen med Middelhavet som bakteppe er på nivået rett bak Grand Slam og er blant de gjeveste å vinne på ATP-touren. I fjor kom Ruud til semifinalen i turneringen.