Skyting: Duestad tapte to finaler i Rio

Duestad og Jon-Hermann Hegg tok seg til finale for blandet lag med nest beste resultat i kvalifiseringen tirsdag, men tsjekkerne Lucie Brazdova og Jiri Privratsky ble så vidt for gode i en spennende finale onsdag. Den norske duoen hadde to «matchballer», men tsjekkerne var best mot slutten og vant 16-14.

I kvalifiseringen skjøt Duestad 316,5 poeng og Hegg 312,6. Med 629,1 poeng var den norske duoen 1,2 bak tsjekkerne.

I kvalifiseringen for kvinnenes lagkonkurranse var Norge og Tyskland helt likt med 625,1 poeng hver. Duestad skjøt 209,8 poeng, Katrine Lund 208,5 og Jenny Stene 206,8. Igjen var det en jevn og spennende finale, men den tyske trioen Anna Janssen, Lisa Müller og Anita Mangold scoret fem av de seks siste poengene og vant 16-12.

I lagkonkurransen for menn ble det norsk tredjeplass, den første norske pallplassen i luftrifle for menn siden 2006. Henrik Larsen, Jon-Hermann Hegg og Simon Claussen var fjerde best i kvalifiseringen og slo Kroatia 16-8 i bronseduellen etter å ha ligget under 2-8. De norske vant altså sju dueller på rad.

Seieren gikk til USA.