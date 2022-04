Fotballkvinnenes siste viktige kvalkamp hjemme på mange år?

Mye tyder på at Norge allerede er VM-klar når kvalifiseringen avsluttes med hjemmekamp mot Albania 6. september. Norge er del av en nordisk søknad om å arrangere EM i 2025, derfor kan kvalifiseringen til VM i 2027 bli den neste det norske laget deltar i.

Mens norges herrelandslag ikke har vært i et sluttspill på 22 år, har kvinnene kvalifisert seg til 12 EM-sluttspill og åtte VM-sluttspill på rad og er på god vei til å bli VM-klar for niende gang av like mange mulige. Norge skal spille EM i England i sommer og mest sannsynlig VM i Australia og New Zealand neste år.

Om tre år kan det bli EM-sluttspill delvis på hjemmebane. Tildelingen skjer i desember.

– Det vil være veldig positivt om vi får muligheten til det, selv om jeg er litt skuffet over at det ikke blir kamper i Bergen. EM i Norge vil bidra til større engasjement og større interesse. Det vil ha betydning for breddefotballen og de som kommer etter oss, som får se hvor toppnivået er, sier Vilde Bøe Risa.

Interesse

Det er bestemt at det blir kamper i Oslo og Trondheim dersom den nordiske søknaden fører fram. Da blir det kamper også i byer i Sverige, Danmark og Finland.

– Jeg tenker at det er kjempekult. Kvinnefotballen skyter skikkelig fart nå, men i publikumsinteresse ligger vi litt bak Sverige og sørlige deler av Europa. Et EM kan hjelpe, sier Guro Bergsvand.

Norge har vært EM-vert to ganger tidligere. I 1987 ble Norge europamester i et sluttspill med fire lag. I 1997 endte det med forlis i gruppespillet i et sluttspill med åtte lag delt med Sverige. Siden 2017 har det vært 16 lag i sluttspillet.

Det er for øvrig ikke sikkert at alle fire land får friplass om Norden får EM i 2025.

Under landslagssjef Martin Sjögren har Norge 19 seirer, en uavgjort og ett tap i kvalifiseringskamper til VM og EM. Ett av de to poengtapene var 0-0 i Polen i fjor høst, og det skal revansjeres på Ullevaal.

Perfekt

Norges kvinnelandslag har aldri avgitt poeng i en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane som har betydd noe for utfallet av kvalifiseringen. 34 hjemmekaper til nå har gitt 33 seirer og ett tap. Det ene nederlaget var mot Nederland i 2014, da Norge allerede var gruppevinner og VM-klar.

Kampen mot Polen er trolig siste sjanse på flere år til å se den statistikken satt på prøve.

Polen er for øvrig en av rivalene i kampen om å bli EM-arrangør om tre år. Frankrike, Ukraina og Sveits/Liechtenstein er også kandidater. Endelig søknadsfrist er i oktober, og avgjørelsen skal som nevnt falle i desember.