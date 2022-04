Slik spilles sluttspillet i eliteseriene i håndball

Det ble klart etter at oppsettet for kvartfinalene ble spikret mandag.

Forut møtet mellom Vipers og Fredrikstad består av kvartfinalene på kvinnesiden av oppgjørene Storhamar – Romerike Ravens, Sola – Fana og Molde – Byåsen.

Det spilles best av tre kamper i både kvartfinaler, semifinaler og finale.

På herresiden ser kvartfinaleoppsettet slik ut: Elverum – Bækkelaget, Drammen – Halden, Runar Sandefjord – ØIF Arendal og Kolstad – Nærbø.

Her spilles det best av tre kamper i kvartfinalene, mens det skal spilles best av fem i semifinaler og finale.

De første kvartfinalekampene er satt opp 24. april. Det kan samtidig kommer endringer i spilleplanen både for kvinner og menn som følge av norske klubbers spill i Europa og ønsker om TV-kamper. På herresiden kan det betyr at kvartfinalene til Drammen og Nærbø flyttes fram til 20. april.

Finalene på kvinnesiden går 25., 28. og 31. mai, mens håndballforbundet på herresiden har satt av datoene 4., 7., 10., 13. og 16. juni.