Hamilton i opphetet øredobb-konflikt med Formel 1-ledelsen

Konflikten mellom Hamilton og Formel 1s nye løpsdirektør, Niels Wittich, ble en snakkis mellom løpene i VM-runden i Australia i helgen.

Briten har konkurrert med både nesepiercing og øreringer i flere sesonger, til tross for at kroppspiercing har vært forbudt i Formel 1 siden 2004.

Foran helgens runde i Melbourne tok Wittich opp regelen i sine kommentarer i løpsprogrammet, og han diskuterte også temaet direkte med Hamilton og hans konkurrenter i førerbrifingen foran løpet.

– Må kappe øret av

Wittich understreker at piercing-forbudet er innført for å beskytte sjåførene ved at ingenting skal hindre dem i å forlate bilen raskt i en nødssituasjon.

Hamilton ga blaffen i Formel 1-toppens advarsel og kjørte søndag med både øreringer og nesepynt.

– Jeg har ingen planer om å fjerne dem, sa 37-åringen etter å ha kjørt inn til 4.-plass i Melbournes Grand Prix.

– Det er personlige ting. Og man burde få være den man er. Det er ting der som jeg ikke kan fjerne. Disse her, i det høyre øret, er sveiset inn, så da måtte jeg i så fall kappe øret av. De blir, fastslo den britiske Mercedes-stjernen.

Kan straffes

Det internasjonale motorsportforbundets (FIA) regler sier at «bruk av smykker i form av kroppspiercing eller metall-halskjeder er forbudt under konkurransen og kan derfor kontrolleres før start».

Hamilton kan i teorien bli bøtelagt eller få poengstraff for å bryte reglene. Ifølge DPA planlegger FIA å se an om Mercedes-førerens holdning kommer til å endre seg i løpet av de neste helgene, før forbundet eventuelt foretar seg noe.