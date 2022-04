Helland med kunstscoring i målfest: – Det er han i et nøtteskall

Fem minutter før pause ga Helland tilskuerne på Åråsen valuta for pengene. Han førte ballen upresset på 30-40 meter før han så at Jerv-keeper Øvretveit sto på fem meter. Helland gikk for det, og ballen seilte i mål via tverrliggeren bak en overrumplet Øvretveit.

– Første tanken er at jeg skal spille gjennom Akor (Adams), så går han i offside, og så synes jeg keeperen er hissig på å ta steget ut for å stenge av vinkelen. Da tenkte jeg at vi får straffe ham litt, sa Helland til Discovery.

– Det er elendig av meg, sa Jerv-keeper Øvretveit.

– Det er han i et nøtteskall. Han er en lommetyv. Ser han muligheter, utnytter han dem. Du må ikke stå langt ute når Helland har ballen, sa LSK-trener Geir Bakke til Discovery.

En snau halvtime tidligere hadde Helland servert Adams som scoret 1-0 på en dødball. Igor Ogbuh stanget inn 3-0 etter 70 minutter. På overtid fikset Ylldren Ibrahimaj 4-0.

– De får fire enkle mål i dag. Vi gir bort kampen. I åpent spill skaper de så å si ingenting på oss, sa keeper Øvretveit.

Helland kom inn til pause i serieåpningen mot HamKam og leverte to målgivende pasninger da 0-2 ble til 2-2. Dermed har han allerede overgått fjorårssesongen hvor det ble ett mål og én assist i løpet av kun 340 minutter. Mot Jerv gikk han av etter 62 minutter.

– Fjoråret var vanskelig og tøft, men fokuset mitt var å være i form til i år. Jeg føler jeg er i bra rute, sa Helland.

Jerv kom ned på jorda igjen etter å ha fått full klaff med 1-0 over Strømsgodset i seriepremieren.

LSK overnatter på tabelltoppen og møter Molde i neste runde. For Jerv er Kristiansund i Grimstad neste oppgave.

– De vinner fullt fortjent

LSK tok ledelsen etter elleve minutter. 22 år gamle Adams scoret sitt andre mål for sesongen etter overgangen fra Sogndal. Hodestøtet var godt, men Jerv-leiren er trolig skuffet over markeringen av spissen.

Det var stort sett LSK det handler om. Hjemmelaget styrte spillet i solskinnet på Åråsen, og Jerv var frampå på noen overganger i ny og ne.

For Jerv var suspenderte Leandro Fernandes erstattet med Rodney Antwi fra start. Han kom til noen avslutninger, men klarte aldri å sette LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen på en ordentlig prøve. Antwi ble tatt av til pause, og danske Aral Simsir ble satt inn.

– De er fryktelig fysisk overlegne i noen dueller der. De vinner fullt fortjent. Og når vi slipper inn noen dødballer blir det tungt, sa Jerv-trener Arne Sandstø.

Høydepunktet var Hellands distanseskudd som sendte hele Åråsen, bortsett fra en liten gruppe med supportere fra Grimstad, til himmels.

Komfortabelt

Den andre omgangen begynte med mer Lillestrøm-press. Gjermund Åsen var nære på å gi vertene 3-0 allerede tre minutter etter pause. Jerv-trener Sandstø byttet ut forsvarer John Olav Norheim og ga Amadou Diallo sjansen i håp om å endre kampbildet.

Det gikk ikke helt for bortelaget, og LSK var nærmere å øke ledelsen enn Jerv var en redusering midtveis i kampen.

– Vi blir litt for spede i 2. omgang. Vi må komme oss inn foran mål, det er der vi scorer, sa Sandstø.

Midtstopper Ogbu headet ballen via bakken og i mål på en corner. Like etter fikk Jerv en gratissjanse av en slurvete Christiansen i LSK-målet, men Jerv-spiss Erlend Hustad bommet på sin lobb da buret sto tomt.

De siste minuttene ble en transportetappe for Bakkes mannskap, og på overtid gjorde arendalitten Ibrahimaj vondt til verre for Jerv med 4-0.