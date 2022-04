Ny Arsenal-smell tross Ødegaard-scoring

Ødegaard hindret at Arsenal gikk målløs av banen for annen kamp på rad, men poeng ble det ikke. Nordmannen sendte en suser i mål fra snaut 30 meter to minutter før slutt og reduserte til 1-2.

Arsenal tapte tidligere i uken 0-3 for Crystal Palace og har gått glipp av to sjanser til å legge Tottenham bak seg på tabellen. Idet begge lagene har spilt 30 kamper, ligger 5.-plasserte Arsenal bak rivalen på målforskjell.

Det var et ganske blekt Arsenal-lag som stilte til kamp lørdag, og de ble straffet av et effektivt Brighton etter 28 minutter. En lang ball fra Lewis Dunk fant Enock Mwepu på høyrekanten, og han spilte 45 grader ut til Leandro Trossard, som kom stormende og hamret ballen i mål.

Arsenal jaktet utligning og kom veldig nær på overtid i første omgang. Gabriel Martinelli headet ballen i mål, men etter en lang VAR-gjennomgang ble scoringen annullert for en hårfin offside.

Lite stemte for Ødegaard og hans lagkompiser også etter pause. Kampen ble langt på vei punktert da Mwepu gjorde 2-0 midtveis i annen omgang. Det skjedde i et flott Brighton-angrep der han plasserte ballen ned i hjørnet fra distanse.

Spenning på slutten skulle det imidlertid bli. Ødegaard hadde nettopp sendt et frispark i tverrliggeren da han fyrte løs igjen i kjølvannet av treffet i metallet. Langskuddet gikk via beinet til Danny Welbeck og duppet pent ned i hjørnet.

På overtid ble det småtravelt rundt Brighton-keeper Robert Sánchez, men gjestene holdt unna.

Ødegaard spilte samtlige 90 minutter for Arsenal.