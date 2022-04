Hovland med videre i US Masters til tross for kriserunde

Det ble en svært frustrerende fredag for Hovland på Augusta-banen i Georgia. Han fikk dobbeltbogey allerede på første hull, og problemene i vinden stoppet ikke der. Flere ganger måtte han redde inn en bogey.

En birdie på tredje hull og en eagle på det åttende gjorde at runden en stund ikke var helt håpløs. Tre bogeyer senere gjorde at det likevel ble litt krise.

Woods henger med

Cuten i turneringen ble fire slag over par, og akkurat der la Hovland seg etter fredagens spill.

Verdenseneren, amerikanske Scottie Scheffler, er i en suveren ledelse på åtte slag under par, med de nærmeste konkurrentene på tre slag under par.

Golflegenden Tiger Woods, som gikk inn i sin første konkurranserunde på 508 dager i US Masters, ligger på en delt 19.-plass med ett slag over par.

Tungt

Torsdag innledet Viktor Hovland US Masters med en 72-runde. Det vil si at han gikk den på par. Dagen etter endte Hovlands første slag for mye til venstre. Ballen la seg blant trærne, og andreslaget derfra ble heller ikke bra. Han bommet deretter på greenen med innspillet sitt.

Senere måtte han sette en tremetersputt for å redde en bogey, men det gikk ikke. I stedet noterte han den doble varianten (to slag over par).

På neste hull var utslaget derimot av ypperste klasse. Hovland spilte seg til en fin birdiemulighet, men ballen snek seg akkurat forbi koppen. Dermed ble det bare par.

Lite treffsikker

Oppturen kom med birdie på hull tre, men så fulgte to bogeyer på rappen. Han ble straffet for svak treffsikkerhet mot greenen. På det åttende hullet satt det derimot for Hovland. Han brukte kun tre slag på et par 5-hull, og eagleputten ble senket fra ni meter.

Da var han oppe på +1 på resultatlistene, men rett etter kom nok et tilbakeslag i form av en bogey. Det skulle skje igjen på både hull 13 og 14.

I fjor fikk Hovland en marerittåpning på US Masters med trippelbogey allerede på første hull. Da hentet han seg inn og klarte cuten. Til slutt ble det en delt 21.-plass.

Turneringen på Augusta-banen i Georgia fortsetter lørdag og søndag.