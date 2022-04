Klaveness planlegger ny reise til Qatar – vil snakke direkte med VM-sjefen

Det forteller Klaveness til NRK. Nylig skapte hun overskrifter verden rundt med sitt krasse budskap fra talerstolen på Fifa-kongressen. Derfra tok hun et oppgjør med Fifa og tildelingen av VM til Qatar.

Hun fikk umiddelbart motstand fra blant annet sjefen for Qatar-mesterskapet. Hassan Al Thawadi mente Klaveness burde ha kontaktet ham før talen.

Torsdag var Norges nyvalgte fotballpresident i møte med flere europeiske fotballforbund. Hun snakket også med Uefa-gruppen som jobber med spørsmål rundt menneskerettigheter.

– Gruppen skal til Qatar i mai, og vi håper vi kan være med. Der vil vi følge opp oppfordringene fra Hassan Al Thawadi om å ha samtaler. Det har vi jo hatt før også, men siden vi fikk en direkte oppfordring om å snakke sammen og rette kritikken direkte, vil vi selvsagt gjøre det, sier Klaveness til NRK.

Hun legger til at slike møter i tillegg gir NFF muligheten til å få opplysninger om hva Qatar gjør framover.

– Vi vil også prøve å ha et møte med Fifa for å holde trykket oppe.

Klaveness understreker at det er ikke er avklart at hun reiser, men regner med at det vil skje innen kort tid.