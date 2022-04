Både Knutsen og Roma-trener José Mourinho snakket med politiet etter episoden på Aspmyra torsdag kveld, melder TV 2.

– Det har vært en tildragelse mellom de to lagene i spillertunnelen etter kampen, sa innsatsleder i Nordland politidistrikt Kristian Karlsen til kanalen.

Han sier det ikke var snakk om vold men «litt knuffing» og at ingen ble skadd. Ingen av partene ønsket heller å anmelde forholdet, opplyser han.

Derimot vil Det europeiske fotballforbundet (Uefa) trolig åpne disiplinærsak.

Knutsen fortalte selv om amper stemning mellom ham og Roma-benken.

– Det var en assistent som oppførte seg som en tulling. Han hakket på meg før kampen og holder på med det under hele kampen. Det er så lite fair play som det går an å forstyrre min jobb. Det kokte over to ganger, sa Knutsen til NRK.

Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini sier til Sky Sport Italia at det var Bodø/Glimt-trener Knutsen som angrep Romas keepertrener, melder TV 2 og NRK.

Begge kanalene erfarer at Glimts versjon er at det derimot var keepertreneren til Roma som startet opptrinnet.

– Vi ser ikke veldig alvorlig på det. Det skjer mer alvorlige ting ute på byen i Bodø en lørdagskveld. Slik det ser ut nå, er det ikke aktuelt å gå videre med en politietterforskning, sa innsatsleder Karlsen til Avisa Nordland.

Saken har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i i talienske medier.