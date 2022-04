Hegerberg med hattrick i landslagscomebacket

Lyon-stjernen viste ekte gjensynsglede med landslaget i sin første kamp med flagget på brystet siden sommeren 2017. Hun scoret de to første målene etter å ha blitt servert av lagvenninner inne i målgården, før hun fullførte sitt hattrick med 4-1-målet. Hun fikk stormende applaus da hun ble byttet ut kvarteret før slutt, og en varm klem fra landslagssjef Martin Sjögren.

Celin Bizet Ildhusøy, som kom inn for Hegerberg, fastsatte resultatet da hun scoret på returen etter at keeper reddet Caroline Graham Hansens straffespark i det 83. minutt. Frida Maanum scoret også.

Seieren førte Norge enda et steg mot neste års VM-sluttspill i Australia og New Zealand og viste også et lag med noe på gang før denne sommerens EM-sluttspill i England.

Servert

Hegerberg holdt på å score før det var spilt tre minutter i snøværet. Graham Hansen driblet seg vei inn fra høyre og sentret til spissmakkeren, som skjøt utenfor fra kort hold.

I det 21. minutt var det tid for Hegerbergs første landslagsmål på nesten fem år, etter nok et Caro-dribleraid. Etter et norsk innkast la Barcelona-stjernen ut på et dribleraid forbi flere motspillere før hun slo et innlegg som gikk over keeper og fant hodet til Hegerberg, som nikket i tomt mål.

Bare to minutter senere var Hegerberg igjen sentrum i en norsk jubelklynge etter å ha lagt på til 40 landslagsmål i karrieren. Denne gang var det Julie Blakstad som raidet på venstresiden og la hardt inn. Hegerberg nærmest dempet ballen i mål.

Det var to avslutninger av det enkle slaget, men som viste hennes helt spesielle evne til å være på rett sted til rett tid inne i feltet.

Da hun i det 60. minutt fullførte sitt hattrick, viste hun flere deler av sitt repertoar. Hun startet perfekt på et gjennomspill fra Vilde Bøe Risa og viste avslutterteknikk at godt merke da hun scoret alene med keeper.

Nullen sprakk

Da hadde Kosovo-kaptein Ereleta Memeti nettopp påført Norge det første baklengsmålet i kvalifiseringen ved å stjele ballen fra Ingrid Syrstad Engen og redusere til 1-3, men Hegerberg sørget for at nedturen ikke varte lenge.

Det var Frida Maanum som satte inn 3-0-målet i det 31. minutt på en keeperretur etter at Vilde Hasund ble satt opp av Graham Hansen og satte målvakten på en prøve hun så vidt besto.

Hegerberg kunne fått hattrick allerede før pause, men snublet og falt da hun var alene gjennom i det 40. minutt. Maanum nikket i stolpen på hjørnespark fra Hasund før lagene fikk varme seg i garderoben et kvarter.

Holdt varmen

Det ble som ventet en kamp med total norsk dominans. Kosovo forsvarte seg med nebb og klør i en dyp 4-5-1-formasjon og håpet at Freiburg-spiller Memeti skulle få til noe alene på topp.

Det lyktes nesten etter et snaut kvarter da Memeti ble spilt gjennom på en kontring, men Cecilie Fiskerstrand rykket ut og tok skuddet i kroppen.

Ellers måtte Fiskerstrand prøve å holde varmen ved å holde seg i bevegelse midt ute på en banehalvdel hun for det meste var alene på.

Guro Reiten, normalt en viktig brikke i det norske laget, mistet kampen etter å ha testet positivt på koronaviruset torsdag morgen. Forhåpentlig blir det ikke flere smittetilfeller før tirsdagens viktige hjemmekamp mot Polen på Ullevaal.