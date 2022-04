Kaptein Eikrem sendte Molde til cupfinale

Dermed kan Eikrem og Molde forberede seg på cupfinale på Ullevaal stadion 1. mai. Der venter enten Bodø/Glimt eller Viking, som spiller semifinale i Bodø om to uker.

Eikrems følsomme avslutning til 1-0 kom i det 58. minutt av en kamp der Molde hadde skapt flere store sjanser til tross for at det lugget litt spillemessig.

Med under et kvarter igjen fulgte kapteinen opp med en flott avslutning til 2-0 etter flott forarbeid av Erling Knudtzon.

Strømsgodset var nær å ta ledelsen tidlig i annen omgang etter en glipp i Molde-forsvaret, men keeper Jacob Karlstrøm slapp med skrekken da han fikk en hånd på ballen etter å ha kollidert med lagkamerat Benjamin Tiedemann Hansen.

Brente store sjanser

Godset lyktes relativt bra med sitt høye press i innledningen, men skapte så å si ingen farligheter selv. For Molde kom både Ola Brynhildsen, David Fofana, Etzaz Hussain og Birk Risa til bra muligheter, men gjestene ble reddet av stolpeverket og keeper Morten Sætra.

Særlig på tampen av første omgang var Molde farlig. Hussain traff stangen, mens Risa hamret et skudd via et Godset-bein og tverrliggeren. I tillegg måtte Sætra i aksjon med et par solide redninger.

Risa var for øvrig småheldig som ikke ble utvist halvveis i første omgang. Han stemplet Lars-Jørgen Salvesen stygt, men det var lite kraft i taklingen, og Molde-backen slapp unna med gult kort.

Løftet seg

Molde-trener Erling Moe var skuffet i pausen over det han kalte en «svak spillemessig prestasjon». Etter sidebytte fikk Molde kampen mer inn i sitt spor, og den forløsende scoringen etter et vakkert angrep ble viktig.

Etzaz Hussain satte fart mot et Godset-forsvar i ubalanse og spilte gjennom Eikrem, som følsomt plasserte ballen tilbake mot venstre hjørne. Da var Sætra uten sjanse til å nå den.

1-0 er samtidig en farlig ledelse, og Godset hadde slett ikke gitt opp. Selv om Molde dominerte banespillet, kom gjestene farlig frampå ved flere anledninger. Karlstrøm stoppet to gode Fred Friday-muligheter etter vel 70 minutter, mens Gustav Valsvik headet like over fra en corner.

Eikrem igjen

Missene ble skjebnesvangre ettersom Molde scoret kort tid etter. For en gangs skyld var Sætra klønete da han spilte en pasning som hurtigtoget Knudtzon plukket opp og videredistribuerte til Eikrem. Vertenes kaptein hamret ballen opp i vinkelen og jublet vilt over å ha punktert kampen.

Et selvmål av Ari Leifsson etter en corner ga 3-0 til Molde på tampen. Leifsson hadde en tung dag på jobben. Han ble byttet inn etter 81 minutter å rakk å få gult kort før han kneet ballen i eget nett i det 88. minutt.

Blåtrøyene fra Molde skal kjempe for sin femte cuptittel på Ullevaal 1. mai. Molde vant senest cupen i 2014. Viking er regjerende norgesmester ettersom det ikke har vært spilt cupfinale siden 2019.