Boris Johnson: – Transkvinner bør ikke konkurrere i sport for kvinner

– Jeg synes ikke biologiske menn bør konkurrere i kvinnelige sportsarrangementer. Kanskje det er kontroversielt å si, men det er det fornuftige for meg , sier Johnson ifølge BBC.

Spørsmålet har fått søkelyset på seg i forbindelse med saken til den transkjønnede syklisten Emily Bridges. Hun ble nylig nektet å delta i det britiske banemesterskapet. Hun kom ut som transkjønnet i oktober 2020 og begynte hormonbehandling i 2021. Hun fikk grønt lys av Det britiske sykkelforbundet (BC), men ikke av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Hvis dette setter meg i konflikt med noen, må vi jobbe for å finne ut av det. Det betyr ikke at jeg ikke har sympati med folk som ønsker å endre kjønn, og det er viktig at vi gir folk maksimalt med kjærlighet og støtte i å ta disse avgjørelsene, sier Johnson.