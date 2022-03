Hamilton skriver om den tunge perioden i et innlegg på sin Instagram-konto. Han synes det er krevende alltid å levere på topp i Formel 1-sirkuset med alt annet som skjer utenfor bilbanen.

– Det har vært et så tøft år allerede med alt som skjer rundt oss. Noen dager er det vanskelig å holde seg positiv, sier han uten å poengtere hva han sikter til.

Hamilton har tidligere ytret sin støtte og medfølelse til ofrene for krigen i Ukraina, og i helgen ble han beveget av et rakettangrep mot et oljedepot i byen Jeddah i Saudi-Arabia, i nærheten av der Formel 1-førerne konkurrerte.

– Jeg vil bare dra hjem, sa han etter fredagens treningsrunder.

Hamilton ble bare nummer 16 i kvalifiseringen og nummer ti i selve Grand Prix-løpet i Saudi-Arabia. Ting har ikke gått på skinner i sesongstarten for mannen som er blitt verdensmester sju ganger.

– Jeg har slitt mentalt og følelsesmessig i en lang periode, og det krever en konstant innsats å holde det gående. Vi har så mye å gjøre og oppnå, skriver Hamilton.

I innlegget kommer han med støttende ord til alle dem som kjenner på vanskelige følelser og motløshet.

– Jeg skriver dette for å fortelle dere at det er OK å føle det du gjør. Bare vit at du ikke er alene, og at vi skal komme oss igjennom dette. I dag minte en venn meg på at jeg er så sterk og kan klare alt jeg ønsker.

Hamilton er allerede 29 poeng bak VM-leder Charles Leclerc (Ferrari) etter to Formel 1-runder. Neste løp går i Australia 10. april.