Caroline Graham Hansen scoret foran rekordpublikum: – Har gåsehud over hele kroppen

Rekorden på 90.195 fra VM-finalen (og bronsekampen med Norge) på Rose Bowl i Pasadena i 1999 ble slått på Camp Nou. Det er også det høyeste tilskuertall på et idrettsstevne bare for kvinner.

Graham Hansen var sentral da tittelforsvarer Barcelona tok seg til semifinale i mesterligaen. Laget hadde 3-1-ledelse fra første kamp i Madrid, men var en liten stund ille ute da laget kom under 1-2 tidlig i 2. omgang.

Så viste hjemmelaget hvem som er best, med kampens fire siste scoringer. Graham Hansen hadde assist på Alexia Putellas' 4-2-mål i det 62. minutt og fastsatte selv resultatet i det 70. minutt da hun satte ballen i mål fra kloss hold ved lengste stolpe.

Hun feiret slik Ole Gunnar Solskjær gjorde da han i 1999 ble matchvinner i mesterligafinalen på samme stadion, ved å skli på knærne.

Gamechanger

– Dette er bare for sinnssykt. En ting er at vi spiller på Camp Nou og at det er fullt, men vi vinner 5-2 i mesterligaens kvartfinale, og publikum går ikke hjem. De blir her for å feire med oss. Jeg har gåsehud over hele kroppen, sa den norske stjernen til DAZN etter å ha fått pris som kampens spiller. Hun var mer opptatt av opplevelsen.

– Det er utrolig, noe jeg aldri har drømt om. Men det er ikke siste gang vi gjør dette. Dette viser at man absolutt kan tjene penger på fotball for kvinner. Det er ikke bare 91.000 tilskuere, det er 91.000 som er på fest. Det er som Alexa sa før kampen, dette blir en «gamechanger» for kvinnefotball.

Ingrid Syrstad Engen kom inn og spilte siste 20 minutter på Barcelonas store kveld.