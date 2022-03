Tenåring dømt til fengsel for rasistisk hets mot Rashford

19-åringen fra Worcester fikk dommen onsdag. For to uker siden erklærte han seg skyldig i å ha delt en grovt krenkende melding i sosiale medier.

Han la ut en rasistisk melding om Rashford etter EM-finalen 11. juli i fjor. Rashford var en av tre engelske spillere som misset i straffesparkkonkurransen da Italia ble europamester på Wembley.

Bukayo Saka og Jadon Sancho ble også utsatt for rasistisk hets etter sine misser, noe som førte til kraftige reaksjoner.

Unggutten som nå er dømt til fengsel byttet brukernavn etter at hans Twitter-melding ble politianmeldt. I avhør benektet han først å ha stått bak den krenkende meldingen, men han medga etter hvert at det var han som skrev den.

– Han hetset en fotballspiller på grunn av hudfargen hans. Det var åpenbart rasistisk hatkriminalitet, sa aktor i rettssaken i Kidderminster.

– Jeg håper at utfallet sender et signal om at vi ikke godtar rasisme og at hatkriminalitet vil bli straffeforfulgt.