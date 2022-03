Therese Johaug utklasset konkurrentene på tremila – tok sitt 18. individuelle NM-gull

Det lavet ned med snø da Johaug satte i gang med startnummer 42 på intervallstarten, der 49 kvinner var oppført med startnummer.

Et knippe av de 49 valgte å ikke delta, mens den største favoritten etter Johaug, Marte Skaanes, valgte å bryte løpet etter vel ni kilometer.

Hun sliter med en vond rygg. Strindheim-løperen tok sølv på lørdagens 10-kilometer og var Norges nest beste på tremila i Holmenkollen tidligere i mars da Johaug vant soleklart.

På tirsdagens tremil i NM var hun enda mer suveren. Hun vant med nesten fire minutter ned til Margrethe Bergane, som knep sølvet foran Magni Smedås.

– Jeg koste meg underveis på løpet i dag og prøvde å nyte min siste tremil i NM, sa Johaug til NRK etter rennet.

Nesten først i mål

Johaug startet 20 minutter og 30 sekunder etter at Nora Røtvei satte i gang tremila med første startnummer. Selv med 38 konkurrenter ute i løypa foran seg da hun satte i gang, var Johaug nær ved å være første kvinne i mål.

Bare fem løpere hadde krysset mållinjen da 33-åringen fra Dalsbygda kunne juble for sitt 18. individuelle NM-gull ved målgang.

Bergane hadde startnummer 41 og ble tidlig tatt igjen av Johaug. Likevel var hun nest best halvveis i løpet, der differansen opp til Johaug var på nesten to minutter. 20 år gamle Bergane, som er blant Norges fremste langrennstalenter, fikk kamp om sølvet fra en annen jente fra Dalsbygda.

Magni Smedås har et tett forhold til Therese Johaug og var nær ved å vinne NM-sølv med en sterk avslutning. Bergane hadde en fordel på nesten ett minutt etter passeringen ved 15 kilometer, men Smedås tok innpå mer og mer mot slutten av tremila.

Omfavnet av Johaug

Til slutt var hun var 3,4 sekunder unna å tukte Bergane for sølvet, men Smedås var mer enn nok fornøyd med bronsen. Smedås jublet vilt ved målgang og fikk en god klem og gratulasjon fra Johaug like etter.

Gullvinneren kunne informere Smedås at hun hadde tatt inn 50 sekunder på sisterunden, som fikk Smedås til å svare med et rungende «Ja!» til TV-kameraene som filmet seansen.

26-åringen mistet faren sin i en trafikkulykke i september. Etter en svært vanskelig vinter ble tirsdagens bronse en gedigen opptur.

– Jeg bestemte meg for at: «I dag skal jeg pinadø meg gå for pappa.» På tredje og fjerde runden så jeg for meg at han sto og dyttet meg opp bakken. Jeg kjente at jeg fikk superkrefter, sa hun.