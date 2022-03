Van Gaals advarsel til ten Hag: – Manchester United er en kommersiell klubb

United har trappet opp jakten på en permanent erstatter for Ole Gunnar Solskjær. Ifølge britiske medier var ten Haag i samtaler med klubben i forrige uke. Der skal han ha imponert ledelsen.

52-åringen har de siste sesongene ledet Ajax. I Nederland blir det rapportert at han ønsker seg bort til fordel for en større liga. Men følger han van Gaals oppfordring, ender ikke ten Hag opp på Old Trafford.

– Jeg synes Erik ten Hag er en utmerket trener. En slik trener er alltid bra for Manchester United, men Manchester United er en kommersiell klubb. Det er bedre å gå til en fotballklubb, sier van Gaal, ifølge avisen De Telegraaf.

Nederlands landslagssjef var selv manager i United mellom 2014 og 2016. Han vant FA-cupen i sin siste sesong, men fikk likevel sparken etter å ha havnet på femteplass i Premier League.

Manchester United har slitt kraftig sportslig etter at managerikonet Alex Ferguson ga seg i 2013. Økonomisk er klubben fortsatt blant de sterkeste i verden.