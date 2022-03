Det er deadline for å gjøre endringer i troppen. VIF-trener Dag-Eilev Fagermo sier til NTB at det vurderes grep på oppløpet av overgangsvinduet.

– Det kan bli én eller to (nye spillere) eller ingen. Vi får se, men vi har midler til å gjøre noe.

VIF sesongåpner borte mot fjorårets tabelltoer Molde lørdag.

Vålerenga ble nummer sju i fjorårets eliteserie. Det var fire plasser ned fra Fagermos første sesong i Oslo-klubben. Da ble det bronse.

Nyopprykkede Aalesund er i samme situasjon kort tid før vinduet lukkes. Mandag ble Niklas Castro bekreftet solgt til Brann i 1. divisjon.

– Vi jobber med et par-tre spillere, så får vi se om vi kan signere noen før vinduet stenger, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til NTB.

– Det er vanskelig å rette opp i sommer. Du må gjøre noe nå, legger han til.

Blant topplagene kan det også bli aktivitet mot slutten av overgangsvinduet. Molde og Erling Moe kommer sannsynligvis ikke til å foreta seg noe.

– Vi er i markedet hele tiden. Vi vet at når vinduet begynner å nærme seg, er ting langt mer komplisert enn tidligere. Det er åpent, men for hver dag som går, minsker muligheten for det, sier Moe til NTB.

– Sånn som det ser ut nå, blir vi dem vi er, sier han.

Neste overgangsvindu i Norge er åpent i perioden 1.-31. august.