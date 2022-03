Mandag var det en medieseanse på Ullevaal stadion der alle klubbene i Eliteserien stilte opp. Bordet der Rekdal hadde base, ble fort et mål for mange.

RBKs svake vinterresultater har vært en stor snakkis i opptakten til seriestarten. I siste test røk trønderne 0-3 for Raufoss fra nivå to. Presset vokser på Rekdal allerede før første kamp av betydning, men det lar han ikke gå innpå ham.

– Nei, det er et ungt lag som trenger tid. Det må ha coaching (trening) og masse kjærlighet og hjelp til å ta steget fra å være ung og litt uferdig til å bli voksen. Vi har mange spillere i den startfasen. Det er ekstremt spennende å jobbe med, sier Rekdal til NTB.

– Når det begynner å løse, løsner det ganske mye. Framtiden ser veldig lys ut, legger han til.

Kvalitet på trening

I samme åndedrag nevner Rekdal at han har lest at Rosenborg-stallen er den fjerde yngste i Europa. Han mener det hittil i år har vært noe forknytt over laget i kampsituasjon.

– Treningene har vært veldig sterke og hatt høyt nivå, men vi har slitt med å få det ut i kamp. Vi er blitt litt skjøre og stresset. I tillegg kan det skyldes tunge bein etter å ha trent med høy intensitet i hele vinter, men det var også nødvendig.

– Hvor viktig er erfaringen din i disse dager?

– Den er enormt viktig, men det viktigste er å slippe seg løs og stole på seg selv. Det er nå alvoret begynner, og du får muligheten til å vise hva dette handler om.

Vil tette gapet

Sesongen starter opp med kamper til helgen. RBK åpner borte mot tittelforsvarer Bodø/Glimt. Det er på papiret sesongens tøffeste oppgave i norsk fotball.

– De har hatt en sterk vinter og er det beste laget i Norge. Vi ønsker å ta dem igjen, og den jobben begynner vi med allerede på søndag. Vi skal prøve å gjøre det vanskelig for dem, sier Rekdal til NTB.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier dette om sesongåpningen:

– Presset rundt RBK er ganske solid allerede. Og skulle jeg få velge på forhånd når vi skulle møte Rosenborg hjemme i serien, så ville jeg ha ringet rundt 1. serierunde. Det er perfekt for oss, men så står ikke jeg her og tror det blir enkelt, sier Knutsen til NTB.

Rekdal ble like før jul kjøpt ut av kontrakten med HamKam. RBK ville ha ham etter en mektig ryddejobb på Briskeby. På 14 måneder reddet han klubben fra nedrykk til 2. divisjon til et klart opprykk til Eliteserien.