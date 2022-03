Nye målpoeng til Zucca i Wild-seier

Etter en målløs første periode tok det seg opp noe i andre periode, der kampens første mål ble satt inn etter 18.07.

Nok en gang fungerte samspillet mellom Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello. Nordmannen ble, sammen med Ryan Hartman, kreditert for assists på scoringen.

Men det var først i tredje og siste periode at målene kom for alvor. Først ved at Avalanche slo tilbake ved å utligne etter 6.31 ved Nazem Kardi, og deretter ved å gå opp i ledelsen etter 10.03 ved Mikko Rantanen.

Etter 14.34 av perioden utlignet Wild, og nok en gang sto Mats Zuccarello bak en målgivende pasning da Ryan Hartman satte inn 2–2. Nordmannen var også pasningslegger sammen med Mats Eriksson Ek da Minnesota Wild satte inn den siste og avgjørende scoringen etter 15 sekunder inn i spilleforlengelsen. Kevin Fiala sto for vinnermålet.

Zuccarello, som er inne i en rekordsesong i NHL, fikk dermed tre nye målpoeng i kampen, og er nå oppe i 48 målgivende og 19 scoringer på 56 kamper hittil denne sesongen. Zucca fikk totalt 17.06 på isen og er nå oppe i 67 målpoeng totalt.

Minnesota Wild har nå vunnet seks kamper på rad.