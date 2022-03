Parautøvere reagerer på NM-opplegg: – Ble nedprioritert

Paralympics-vinneren fra 2012 deler sin frustrasjon i et NRK-intervju. Der kritiserer den nybakte norgesmesteren arrangementet til Norges Bordtennisforbund.

– Det føles ikke bra. Det er over 20 år siden jeg var med i mitt første NM, og det har gått framover de årene, men nå føles det som at det har stoppet opp. Det har kanskje til og med gått tilbake. Tenk at jeg må snakke om dette her i 2022, sier han.

– Ble nedprioritert

41-åringen peker på en forskjellsbehandling av parautøverne. Blant eksemplene oppgir han lavere pengepremier og bord som ble holdt lengst unna publikum.

– Paraklassene ble nedprioritert. Det føltes som at vi bare fikk være med fordi det står i forskriftene.

Urhaug sier det er mange som har reagert. Flere parautøvere vil gå sammen om en felles klage til bordtennisforbundet. Landslagsvenninnen Aida Dahlen sier til NRK at årets NM gjorde henne provosert.

– Et mønster i forskjellsbehandlingen

Landslagstrener Jan Bergersen stiller seg bak utøverne i saken.

– Det var et mønster i forskjellsbehandlingen, mener han.

Bordtennisforbundets generalsekretær Bengt Paulsen vedgår at premiepengene burde vært like for alle. Han lover å drøfte innspillene internt.

– Dette skal tas opp på neste styremøte, for dette blir tatt på største alvor, sier Paulsen.