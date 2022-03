Marius Lindvik vant i sesongfinalen – Kobayashi sikret sammenlagttrofeet

Finalesvevet på 245,5 meter var Lindviks lengste hopp i karrieren. 23-åringen fra Romerike holdt nervene i sjakk da han satt igjen som sistemann på bommen og vant med 8,3 poengs margin til japaneren Yukiya Sato.

I første omgang hadde Lindvik tatt ledelsen med et hopp på 241,5 meter selv om det var vindstille.

– Dette er helt sinnssykt. Det er så trøkk og stemning her. Det var gøy. Jeg kjente at jeg ble litt spent (før sistehoppet), men da blir man ofte ekstra fokusert også. Nå er det bare adrenalin og glede, sa Lindvik til Viaplay etter triumfen.

Hoppfest

Slovenerne gjorde det også sterkt i hoppfesten på hjemmebane. Veteranen Peter Prevc ble nummer tre og hadde fire landsmenn rett bak seg på resultatlista.

Etter sesongens siste konkurranse var det mange som var klar for å slippe seg løs uten ski på beina, blant dem Lindvik.

– I dag skal jeg feire OL-gull, VM-gull, dagen i dag … det er mye å feire, så det kan bli stygt, gliste han.

Lindvik har hatt en fantastisk sesong med OL-gull i storbakken i Kina som det aller største høydepunktet. I alt er det blitt sju seirer og tolv pallplasser for nordmannen.

– Det har vært helt rått. Jeg har nådd over halvparten av målene jeg har satt for en femårsperiode.

Japansk tittel

Ryoyu Kobayashi har vært Lindviks hovedutfordrer gjennom sesongen, og japaneren sikret sammenlagttittelen i verdenscupen med 8.-plass søndag. Det var Kobayashis andre totalseier i karrieren.

Karl Geiger ble nummer to sammenlagt, mens Lindvik snek seg forbi Halvor Egner Granerud og ble nummer tre.

Bare de 30 beste i totalcupen fikk hoppe søndagens sesongavslutning. Ettersom Robert Johansson og Daniel-André Tande ikke stilte i Slovenia, deltok Norge bare med Lindvik, Granerud og Johann Forfang. Også de to sistnevnte imponerte i finaleomgangen.

Forfang lå på 18.-plass etter et noe skuffende hopp i første omgang, men så dro han til med et svev på 237 meter og tok en foreløpig ledelse. Granerud ville ikke være noe dårligere i solskinnet i Planica, og han hoppet hele 243,5 meter, et av dagens lengste hopp. Til slutt endte Granerud på 12.-plass, mens Forfang ble nummer 15.