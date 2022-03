Langrenn: Strindheim seiret på NM-stafetten – Johaugs Nansen utenfor pallen

Strindheim var favoritt på forhånd, og på siste etappe sikret Marte Skaanes seieren for trønderne. Skaanes var nest best bak en suveren Johaug på lørdagens 10 kilometer og leverte varene også på stafetten.

Johaug var nok en gang rå i langrennssporet. Etter sin 2.-etappe hadde hun tatt Nansen fra 14.-plass til ledelse før siste etappe. Den gikk søskenbarnet Gyda Westvold Hansen, som fikk slite ordentlig mot den norske langrennseliten.

Kombinertstjernen så ordentlig sliten ut da hun gikk i mål nesten to minutter bak vinnende Strindheim. Kjelsås endte på 2.-plass etter å ha ledet med 18,1 sekunder på Strindheim før siste etappe. Konnerud sikret bronsen.

– Jeg prøvde å gå inn så mye som mulig, så fort som mulig, så jeg kanskje fikk hvile meg litt før en spurt, sa Skaanes til NRK om strategien på siste etappe.

Skaanes trengte aldri å spurte, for hun stakk fra Guro Jordheim og Kjelsås mot slutten og vant med 6,3 sekunder.

Stjernelag fra Dalsbygda

Nansen stilte med et stjernetungt lag, men måtte likevel nøye seg med 10.-plass til slutt. Bortsett fra Johaug utmerker jentene på Nansen seg best i andre idretter enn langrenn.

Westvold Hansen var suveren i kombinert denne sesongen og vant sju av åtte verdenscuprenn. Det holdt til en klar verdenscupseier, og på lørdagens 7,5 kilometer kombinert i NM var 19-åringen også i egen klasse.

I tillegg til stafetten, som endte opp med en slitsom siste etappe, skulle Hansen gå kombinertrenn i NM på tre kilometer senere søndag.

Ingeborg Østgård åpnet stafetten på 3 x 10 kilometer for Nansen. Hun har blitt beskrevet som det største kvinnelige friidrettstalentet i Norge og ble europamester på 1500 meter i friidrett for kvinner under 20 år i fjor.

18-åringen klarte ikke å hamle opp med de beste på langrennsstafetten, men regnes som en av Norges beste langrennsløpere i sin årsklasse.

Eliteløperne utmerket seg

Etter fem kilometer i klassisk stil, vekslet Østgård med Johaug på 14.-plass, 58,4 sekunder bak ledende Tromsø.

Anna Svendsen gikk en knalletappe for Tromsø og sendte laget i føringen med 4,4 sekunder ned til nærmeste utfordrer. Strindheim vekslet på 7.-plass, 25,4 sekunder bak Tromsø.

Johaug gikk som ventet knallhardt ut på sin etappe i fri teknikk og tok igjen hele feltet. Ved siste veksling sendte hun Nansen i ledelsen med 3,2 sekunder ned til Kjelsås og 21,3 sekunder foran Strindheim.

Det holdt ikke for Nansen. Guro Jordheim og Kjelsås stakk fra i front tidlig, mens Marte Skaanes og Strindheim kom raskt bakfra. Med én kilometer igjen var Strindheim i tet, og Skaanes sikret seieren mot slutten.

Kjelsås var uansett storfornøyd med sølv.

– Vi kan si oss rimelig fornøyde med det. Alle hadde dagen, så det var veldig gøy, sa Sigrid Leseth Føyen, som gikk første etappe for Kjelsås.