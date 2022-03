Ny Zuccarello-assist i hjemmeseier på overtid

Litt før første periode var halvspilt, plukket nordmannen opp pucken nesten nede ved vantet bak Columbus' målvakt Elvis Merzlikins, sendte den bak målet og til Kirill Kaprizov, som satte den i nettet.

I andre periode var det «blåjakkene» fra Columbus som var på offensiven. Jake Bean utlignet etter åtte minutter, før Jakub Voracek tok gjestene i ledelsen ett minutt før pause.

Da det sto igjen 1.03 på klokken, sørget Kaprizov for 2-2. Det holdt til å sikre overtidsspill, men bare i et drøyt minutt. Da satte Jared Spurgeon punktum og sørget for 3-2-seier til vertene i Minnesota.

Zuccarello fikk et drøyt kvarter på isen i Xcel Energy Center i St. Paul denne gangen.