Magnus Carlsen avviste Duda-comeback og vant Charity Cup i omspill

Carlsen vant det første lynsjakkpartiet med hvite brikker etter at Duda kom under press og gjorde en stygg feil. Partiet var over etter 52 trekk. Dermed trengte han bare remis i det andre for å ta hjem seieren.

Der spilte Duda seg til et overtak som så ut til å skulle gi ham seier og tvinge fram armageddon, men Carlsen svarte med et tårnoffer som ødela den polske stormesterens angrepsstrategi og vippet pilene hans vei. Etter 24 trekk ga Duda opp.

Dermed kunne Carlsen innkassere en ny turneringsseier i Champions Chess Tour. Han har nå vunnet fem av de seks siste CCT-turneringene han har deltatt i, hvorav begge de to første i år.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha vunnet. Alt som kunne gå galt gikk galt, men det er enda morsommere når det faktisk går til slutt. Det er noe av sjarmen ved disse matchene, at plutselig kan det snu. Det ble en helt annen dramaturgi enn jeg hadde sett for meg, sa Carlsen til TV 2.

Tabber

Etter to seirer og en remis fredag var Carlsen vinner av første finaledag. Lørdag vant Carlsen åpningspartiet med svarte brikker etter 43 trekk og så deretter ut til å vinne også det neste med hvite. Da ville seieren vært klar allerede etter fem av åtte hurtigsjakkpartier. Men så tabbet han seg ut.

Carlsen gjorde med kort mellomrom to tabbetrekk som begge var grove nok til å tape partiet. Første gang tok det Duda på senga, og han ga fra seg presangen med en egen tabbe. Andre gang tok den polske stormeteren imot, og han vant partiet etter 62 trekk.

– Jeg overså en matt-trussel. Det var et uforsiktig trekk, sa Carlsen om trekket som endret alt.

Inntil da hadde en tydelig utilpass Duda blitt utklasset av Carlsen. Under første parti brukte han mye av tiden på å riste oppgitt på hodet, mens det var dype sukk og hodet i hendene i det andre.

Vendepunkt

Men oppturen han fikk da han vendte og vant med svarte brikker ble et vendepunkt. I det tredje partiet var det Duda som spilte presist og kreativt, og Carlsen kom på defensiven. Etter 26 trekk hadde Duda vunnet igjen, og ikke lenge etter at Carlsen gikk mot utklassingsseier måtte han plutselig vinne det siste partiet for å unngå omspill.

Det maktet han ikke, og det endte med remis etter 50 trekk. Med seier en dag hver måtte turneringsvinneren kåres i omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon. Da var Carlsen igjen best.

Carlsen vant fjorårets Champions Chess Tour etter seier i tre av de åtte turneringene han deltok i. I år har han innledet med full pott i de to første turneringene.