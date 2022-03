NFF slipper straff for banestorming etter Slovakia-kampen

NTBs bilder viste blant annet en ung tilskuer ute på gressmatta med Erling Braut Haalands drakt i blikket. Etter hvert kom også flere tilskuere inn på banen.

Norske spillere og ledere så ut til å ta det hele svært avslappet, men hendelsen fikk blant andre Mohamed Elyounoussi til å reagere i mikssonen etterpå. Det er blitt spekulert på om Norges Fotballforbund (NFF) kunne vente seg en straff fra Uefa.

– Siden det er en privatlandskamp, og ikke en kamp i regi av Uefa, vil det ikke få noen konsekvenser for NFF. Hadde dette imidlertid skjedd i en kvalikkamp, kunne Norge blitt straffet med bøter, sier NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen til Nettavisen lørdag.

Andersen varsler samtidig at NFF vil ta grep for at lignende situasjoner ikke skal skje igjen.