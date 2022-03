Formel 2: Kjempeblemme ødela sprintløpet for Hauger

Haugers uflaks i sesongstarten vil ingen ende ta. I et meget dramatisk løp på Jeddah-banen ble han hardt straffet da laget hans og løpslederne misforsto hverandre snaut halvveis i løpet.

Alt så lovende ut for Hauger da han kjørte i tet ut på den sjuende runden etter at sikkerhetsbilen hadde vært inne på grunn av en krasj. Etter bare noen hundre meter smalt det igjen bak i feltet, og sikkerhetsbilen måtte kalles inn på nytt.

Så fikk Prema-laget beskjed fra løpsledelsen om at Hauger skulle følge etter sikkerhetsbilen inn i depotet. På dette tidspunktet var depotet imidlertid stengt, og det oppsto kaos da Hauger var den eneste føreren som kjørte inn der. Brått var han nede på 12.-plass.

Full usikkerhet

Som om ikke det var nok: Hauger fikk en straff som gjorde at han måtte dra inn i «pitlane» på nytt og vente ti sekunder. Alt tyder på at laget hans tabbet seg ut selv om de mente å ha fått klar beskjed fra løpssjefen.

– Var pitlane åpen, eller var den stengt? spurte Hauger laget sitt.

Svaret var at Prema hadde snakket med løpslederen to ganger og begge gangene fått beskjed om at han skulle inn i depotet.

– Jeg skjønner det bare ikke. Hvis dere har fått bekreftet at jeg skulle kjøre inn i pitlane, hvorfor i helvete får vi en straff? svarte nordmannen.

Årsaken til at situasjonen kunne oppstå, var tilsynelatende at løpsledelsen valgte å stenge depotet da de innså at bilene som hadde vært involvert i krasjen, kunne være til hindring. Det gikk 22 sekunder mellom beskjeden om at Hauger skulle kjøre inn i depotet og kontrabeskjeden, og denne fikk ikke Prema-laget med seg tidsnok.

Lå bra an

Hauger hadde startet løpet i best startspor og lå veldig bra an fram til kaoset på den åttende runden oppsto. Nordmannen hadde forsvart ledelsen på svært solid vis.

Det er ikke utenkelig at Prema kommer til å levere inn en protest på løpsledernes håndtering.

Calan Williams fra Trident-laget overtok teten fra Hauger, men seierskampen så etter hvert ut til å stå mellom Jake Hughes (Van Amersfoort) og Liam Lawson (Carlin). En ny ulykke på nest siste runde, og dermed virtuell sikkerhetsbil, drepte spenningen, og Lawson vant foran Juri Vips fra Hitech-laget.

Hauger kom i mål til 17.-plass, sist av dem som fullførte. Aurskog-mannen hadde heller ikke flyt i åpningshelgen i Bahrain. Da mistet han et hjul i depotet under et dekkbytte, og dermed fikk han ikke fullført hovedløpet.

Søndag går hovedløpet på Jeddah-banen, og da får Hauger en ny sjanse til å sikre sine første poeng i Formel 2.