Kombinert: Gyda Westvold Hansen sikret suverent NM-gull

Medaljevinnerne fra OL, Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro, stilte ikke til start i NM. Dermed var alt duket for Riiber-gull.

24-åringen ble for snaut to uker siden tidenes mestvinnende kombinertløper da han sikret sin fjerde verdenscuptittel på rad. Lørdag startet han med et kjempeforsprang etter å ha vært klart best i hoppdelen tirsdag.

Jarl Magnus Riiber vant lørdagens NM-renn i kombinert. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

Heming-løperen startet 2.01 minutter foran Kasper Moen Flatla og var aldri truet. Han vant foran Flatla på sølvplass og bronsevinner Andreas Skoglund uten å bruke for mye krefter. Det var også Riibers plan da han snakket med NRK før rennet.

– Det er morgendagen som gjelder for min del, det er jo da kongepokalen skal deles ut. Jeg håper jeg kan få et fint løp og ikke bruke for mye krefter før morgendagen, sa Riiber.

Søndag avsluttes kombinert-NM for herrene med et renn på 10 kilometer.

Enkel seier for Hansen

Etter å ha vunnet sju av åtte verdenscuprenn denne sesongen, var Hansen klar favoritt til å ta NM-tittelen på kvinnesiden.

Hun startet 2.32 minutter foran nærmeste utfordrer Marte Leinan Lund i lørdagens langrenn på 7,5 kilometer. Ingen kunne gjøre noe med den suverene verdenscupvinneren, som hadde en klar ledelse gjennom hele løpet.

Til slutt kunne 19-åringen gå i mål i ensom majestet og vinne et suverent NM-gull.

Hansen, som nylig har vært koronasmittet, var aldri i tvil om seieren og tenkte mer på å ikke ta seg for mye ut.

– Jeg visste fra før at formen ikke er helt på topp, så det handlet om å komme seg best mulig gjennom og ikke pushe for mye, sa Hansen til NRK etterpå.

Bare fire stilte

Søndag skal Hansen både gå stafett i langrenn for Nansen sammen med søskenbarnet Therese Johaug og tre kilometer i NM-kombinert.

På lørdagens 7,5 kilometer sikret Leinan Lund sølvet og var 1.35,9 minutter bak Hansen. Oda Leiråmo tok igjen Thea Øihaugen i kampen om bronsen.

Det var også alle som stilte på kvinnesiden. Diverse skader og koronasmitte satte en stopper for ytterligere seks løpere fortalte landslagstrener Thomas Kjelbotn til NRK. Blant dem var Ida Marie Hagen, som endte på 2.-plass i verdenscupen.