Formel 1 i Saudi-Arabia går som planlagt

Det ble endelig klart lørdag formiddag.

«Formel 1 kan bekrefte etter diskusjoner med alle lagene og førerne at Saudi-Arabias Grand Prix vil gå som planlagt», heter det i en uttalelse lagt ut på Twitter. Der blir det forsikret om at det vil være trygt å avholde løpene.

Formel 1 sesongåpnet sist helg, og Ferrari-fører Charles Leclerc vant det første løpet i Bahrain. VM-vinneren fra sist sesong, Max Verstappen, måtte gi seg like før slutt på grunn av en feil med bilen.

I Formel 2 gikk det galt for Dennis Hauger i nordmannens debut. I likhet med Verstappen på nivået over fullførte ikke han sitt løp etter å ha mistet et hjul i depotet etter dekkbyttet.

Hauger har pole position i lørdagens sprintkvalifisering etter 10.-plass i fredagens kvalifisering.

De øverste ti plassene i F2-kvalifiseringen vendes om i lørdagens sprint. Det gjør at Hauger får beste startspor. Søndagens hovedløp kjøres slik kvaliken endte.