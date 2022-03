Gode bytter og stjernescoringer ga norsk 2-0-seier over Slovakia

Haaland kom knapt til en sjanse før han i det 77. minutt ble satt opp av innbytter Kristian Thorstvedt, som akkurat hadde kommet på banen. Thorstvedt raidet, fikk ballen igjen fra en motspiller og slo gjennom til Haaland, som scoret sitt 13. landslagsmål på goalgettervis.

Det var hans første landskamp siden han gjorde hattrick mot Gibraltar i september.

Tre minutter senere prøvde Haaland seg med et akrobatisk saksespark inne i feltet. Det lyktes ikke, men Mats Møller Dæhli, som kom inn samtidig med Thorstvedt, plukket opp ballen og dyttet den ut til Ødegaard. Kapteinen satte foten på ballen og skrudde den deretter vakkert i hjørnet.

Fram til da hadde det vært en frustrerende kveld for de norske, med mange misbrukte sjanser.

– Dette var deilig. Jeg føler at vi i det store og hele gjør en bra kamp. I første omgang malte og trykket vi på, men slet med uttellingen. I andre omgang falt vi litt i presset og manglet litt trøkk, men det var godt å få en scoring. Når vi i tillegg får to av dem, blir det komfortabelt, sa Ødegaard til TV 2.

Beundret spillerne

Landslagssjef Ståle Solbakken fryktet lenge en gjentakelse av forrige hjemmekamp (0-0 mot Latvia).

– Jeg syntes litt synd på spillerne. Det var litt Latvia-vibber over det, for vi skapte like mange sjanser som i den kampen. Vi scoret på vår åttende eller niende sjanse. Jeg beundrer dem for å beholde intensiteten, sa han.

Norge var klart bedre enn et Slovakia-lag som er hakk i hæl på Fifa-rankingen, men slet med å få ballen i mål tross et stort overtak i spill og sjanser. Spillemessig var det mye bra drøyt to måneder før det blir alvor med fire nasjonsligakamper mot sterke lag som Serbia og Sverige.

Moi-sjanser

Patrick Hrosovsky traff stolpen med Slovakias første sjanse i det 66. minutt, og da kunne man frykte at kvelden skulle ende bittert.

Av de tre på topp i det norske laget var det verken Haaland eller Alexander Sørloth som var farligst denne gang. Mohamed Elyounoussi kom stadig til muligheter og kunne med litt marginer hatt hattrick, men han kom ikke nærmere enn en suser i tverrliggeren.

Ødegaard var også nær å score årets første norske landslagsmål, med assist fra Moi, men keeper Marek Rodak viste klasse på hans velplasserte skudd fra 16-meterstreken etter en snau halvtime. Rodak reddet også to av Mois store sjanser, en av dem på mesterlig vis.

Sørloth fikk en kjempesjanse da han i det 69. minutt ble spilt fri av Sander Berge, men han fikk ikke klem på ballen, og fra kort hold så han den trille inn til keeper.

Rett i angrep

Mohamed Elyounoussi ser keeper redde en av de mange sjansene han kom til i landskampen mot Slovakia fredag. Foto: Javad Parsa / NTB

Det var et tent norsk lag som etter en markering mot krigen i Ukraina tvang sine slovakiske gjester på defensiven helt fra start. Den første store sjansen kom etter seks minutter, da Marcus Holmgren Pedersen raidet i høyt tempo og spilte inn til Haaland, som sendte ballen videre til Moi på venstresiden. Han hadde tid til å sikte og fyrte av et skudd som traff undersiden av tverrliggeren.

Norge produserte halvsjanser med stor hyppighet, men den neste store kom etter snaut halvspilt omgang. Igjen var det Moi som avsluttet. Han hadde alternativer inne i feltet, men valgte å prøve seg fra spiss vinkel. Rodak holdt beina samlet og avverget.

I det 27. minutt var Moi nest sist på ballen da Ødegaard satte keeper på en enda større prøve. Skuddet var godt, men keeper kastet seg til venstre og slo ut. Holmgren Pedersen var offside på returen, men keeper reddet like godt igjen på skuddet fra kort hold.

Ti minutter senere fikk Moi sin tredje store sjanse i kampen, men han traff ikke mål fra god posisjon. Han ble satt opp av Ødegaard og Berge etter at et Holmgren Pedersen-innlegg ble klarert dårlig.

Ørjan Nyland hadde bare ett skudd å redde i første omgang, og det kom rett på ham.

God start

Slovakia yppet seg litt i starten av den andre omgangen, men så tok Norge over igjen og trykket på i jakten på scoringer. Moi fikk sin fjerde store sjanse da han i det 57. minutt dro seg forbi sin motspiller og curlet ballen mot lengste hjørne, men Rodak leverte en ny mesterlig redning.

Sjansesløsingen fortsatte til det siste kvarteret, da to pene kombinasjoner mellom innbyttere og lagets største stjerner ga en god start på landslagsåret.

Norge tar imot Armenia til ny Ullevaal-kamp tirsdag.