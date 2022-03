Christian Eriksen vet hvorfor han kollapset, men vil ikke si det

Eriksen sluttet seg onsdag til den danske troppen i Marbella, og skal torsdag trene for første gang med landslaget siden hjertestansen 12. juni i fjor, i åpningskampen i EM mot Finland i Parken i København.

Legene har funnet ut hvorfor Eriksen fikk hjertestans, men han vil ikke dele opplysningene med offentligheten.

– Jeg tenker ikke på hva som gikk galt, for mitt utgangspunkt er at det ikke går galt igjen. Men jeg vet godt hva som var årsaken, men det betyr ikke noe nå, sa Eriksen på et pressetreff torsdag.

Eriksens hjerte skal ha sluttet å slå i fire minutter. Han har fått operert inn en hjertestarter.

– Alle lys er grønne, alt er fint og klarert. Så nå har jeg blikket rettet på framtiden, sa Eriksen.

Danmark spiller lørdag mot Nederland borte og tirsdag hjemme i Parken mot Serbia.