Langrennssjef Espen Bjervig vil ikke bekrefte kanalens opplysninger , men lover at Østberg uansett skal få oppfølging.

– Jeg skal ikke ta ut noe lag nå, men det som er sikkert er at Ingvild vil få et tilbud om at vi følger henne opp helsemessig i håp om å få henne tilbake i sporet, sier han.

Gjøvik-jenta gjorde comeback i november, men det gikk ikke lang tid før hun igjen fikk startnekt. Problemet med forholdet mellom trening og næring stoppet Østberg for første gang i november 2019. Da fikk hun ikke godkjent helseattest.

– Vi må bare erkjenne at vi ikke har lyktes med vårt arbeid med å få Ingvild tilbake i løypa, sier Bjervig.

Han innrømmer at det er vanskelig å svare på om landslagsmiljøet er rett plass for å bli frisk. Østberg har ikke svart på TV 2s henvendelse om en kommentar.

Langrennslandslagene for 2022/23-sesongen er ventet å bli presentert i løpet av neste måned. Til helgen starter første del av langrenns-NM i Harstad, mens del to går på Lygna 6. til 8. april.