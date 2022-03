– Jeg koste meg og følte meg sterk. Jeg hadde kjempeski. Alt klaffet. Jeg har prøvd å slå Therese i 20 år. Nå klarte jeg det, sa Slind til NRK.

Hun vant Vasaloppet tidligere i vinter. Johaug, Emilie Fleten (slet med noe dårlig glid) og Slind gikk sammen i tet store deler av rennet. Et stykke bak disse var Marit Bjørgen med.

Seks kilometer fra mål gikk Slind og Johaug fra Fleten. Inn mot mål var Slind den sterkeste. Hun slo Johaug med ett sekund. Fleten ble nummer tre.

Bjørgen kom inn på 5.-plassen vel tre minutter bak Slind.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er første gangen jeg staker et skirenn på over fem mil. Vi jentene samarbeidet godt over fjellet. Armene mine er kokt. Astrid var rå i spurten, sa Johaug til NRK.

Det ble ikke noen rekordtid. Føret var ikke det raskeste etter snøfall dagene før rennet. De aller fleste toppløperne gikk på blanke ski og staket hele veien i klassisk stil. Det gjaldt også både Slind og Johaug.

Dette er vinnerne fra 2010:

* 2021: Avlyst

* 2020: Avlyst

* 2019: Justyna Kowalczyk, Polen

* 2018: Kowalczyk

* 2017: Kowalczyk

* 2016: Seraina Boner, Sveits

* 2015: Johaug

* 2014: Avlyst

* 2013: Boner

* 2012: Boner

* 2011: Boner

* 2010: Jenny Hansson, Sverige