Tuchel om sanksjonsrammet Chelsea-reise: – Ingen unnskyldning

Forrige uke innførte Storbritannias regjering omfattende tiltak for å straffe flere russiske oligarker som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Abramovitsj var blant dem som ble rammet, og det merker Chelsea på klubbdriften.

London-laget kan for tiden blant annet ikke selge kampbilletter eller klubbeffekter. I tillegg er det satt et maksbeløp på 20.000 pund (235.000 kroner) for reisekostnader til en bortekamp. Det ga utfordringer foran returoppgjøret mot franske Lille i Champions Leagues åttedelsfinale.

– Det er restriksjoner, og det må vi leve med. Vi har endret på antallet fra støtteapparatet som reiser, hvor mange hotellrom vi skal ha og hvordan vi kommer oss til kampene, opplyser Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Vi kan komme oss rundt på en profesjonell måte. Dette handler ikke om luksus eller bling-bling. Det vil ikke være noen unnskyldninger rundt dette, legger tyskeren til.

Tuchel sier at Chelsea skal være konkurransedyktig så lenge man har drakter å spille med og lever som klubb.

– Vi skal kjempe hardt for å oppnå suksess. Det skylder vi dem som støtter oss.

Chelsea er tittelholder i mesterligaen. Laget leder 2-0 over Lille etter første kamp.