Deilas New York videre til semifinalen i mesterligaen

Kampen i Guatemala tirsdag endte 4–2 til hjemmelaget, som tapte 1–3 i New York.

Valentín Castellanos sørget for New York-ledelse etter 31 minutter, før Andres Lezcano utlignet for hjemmelaget like før pause.

Etter 53 minutter førte Talles Magno igjen New York i ledelsen, men Nicolás Samayoa brakte balanse i regnskapet ni minutter senere.

Leynner Garcia ga Comunicaciones ledelsen 3–2 i det 72. minutt. Bare to minutter før full tid økte Jose Contreras ledelsen til 4-2, et resultat som sto seg gjennom sju minutter med tilleggstid.

Dermed ble det 5–5 sammenlagt, men Deilas lag tok seg videre på bortemålsregelen.

New York var hardt presset. Comunicaciones fyrte av 22 skudd, ti av dem på mål, mens de lyseblå kun fyrte av fem.