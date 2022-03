Chelsea ber om tomme tribuner mot Middlesbrough

De ber om dette fordi regjeringen har nektet dem å selge billetter til bortekampen. Å nekte klubben å selge billetter ligger i den nye lisensen som er gitt etter sanksjonene som er iverksatt mot klubbens eier Roman Abramovitsj.

Chelsea sier at klubben har vært i tett dialog med myndighetene som styrer med de gjeldende sanksjonene.

- Det er viktig for FA-cupen at kampen spilles, og det er med stor motvilje at vi ber om tomme tribuner. Men vi gjør det av hensyn til sportens integritet. Vi mener dette er mest fair under de rådende omstendighetene, heter det i en uttalelse fra Chelsea.

Abramovitsj' forretningsvirksomhet i Storbritannia ble nylig fryst som følge av Russlands krig mot Ukraina.