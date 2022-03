NFL-legenden Tom Brady gjør comeback

Det skriver quarterbacken på Twitter søndag kveld. Brady kunngjorde at han ville legge opp 1. februar, men etter to måneder i tenkeboksen har han ombestemt seg.

– I løpet av disse to månedene har jeg innsett at min plass fortsatt er på banen og ikke på tribunen. Den tiden vil komme, men den er ikke nå, skriver Brady.

Brady er allment anerkjent som tidenes beste i amerikansk fotball. Han har vunnet sju superbowltitler og blitt kåret til mest verdifulle spiller i finalen fem ganger. Brady har spilt 14 NFL-semifinaler og vunnet 10 av dem og blitt mester i tre ulike tiår.

Siste tittel kom i 2020 med Tampa Bay Buccaneers, som han gikk til etter at New England Patriots ikke ville forlenge kontrakten hans. Han skrev i etterkant av superbowltriumfen en toårskontrakt med Florida-laget, men sa i februar at han hoppet av etter ett år.