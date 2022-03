Lindvik hoppet Norge til bronse i skiflygings-VM: – Veldig gledelig

De norske hopperne hadde håp om medalje, men var ikke i nærheten av å kunne forsvare gullene fra de tre siste verdensmesterskapene i skiflyging. Slovenia med brødrene Domen og Peter Prevc, samt Timi Zajc og Anze Lanisek, innfridde favorittstempelet og vant med klar margin foran Tyskland.

Tyskerne stakk ifra i sølvkampen, og dermed ventet nok en duell mellom Østerrikes storstjerne Stefan Kraft og Norges individuelle gullvinner Marius Lindvik.

Lindvik måtte ta igjen 6,2 poeng på Østerrike. Han satte press på Kraft med et hopp på 228 meter. Rivalen sviktet i sitt siste hopp, akkurat som han gjorde i lørdagens gullstrid i den individuelle konkurransen. Verdensrekordholderen i skiflyging hoppet 220 meter, og det gjorde at Østerrike måtte ta til takke med den sure 4.-plassen.

Norge endte foran med 6,9 poeng.

Fornøyde nordmenn

Etter å ha vært 0,8 poeng unna pallen i lagkonkurransen i OL, var det deilig å sikre edelt metall i skiflygings-VM.

– Jeg tror vi må være veldig fornøyde. Det var litt stang ut i lagkonkurransene gjennom hele vinteren, og her på hjemmebane klarer vi faktisk å få stang inn. Det er vi veldig fornøyde med. Det er stor forskjell mellom 4.- og 3.-plass, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han får medhold fra hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Vi var 0,8 poeng unna i OL, og på mange måter føler jeg at konkurransen i dag alltid var en kamp om å ta en medalje. Når vi klarer det, er det veldig gledelig. Vi må ikke bli større enn at vi klarer å glede oss over det, selv om det blir avstand opp til Slovenia.

Slovenerne endte 151,9 poeng foran Norge. Ned til Tyskland på sølvplass var det 128 poeng for de suverene gullvinnerne.

Revansj for Granerud

Halvor Egner Granerud ble vraket til skiflygings-VM og var reserve da Norge stilte med fire hoppere i den individuelle konkurransen. Der måtte Robert Johansson trekke seg halvveis, og han kunne heller ikke stille til søndagens renn.

Forfallet ga en ny mulighet for Granerud, og verdenscupvinneren fra sist sesong leverte med sine to hopp. Svevene på 219 og 222 meter ga Lindvik et godt nok utgangspunkt til å sikre norsk medalje. Det smakte ekstra godt for Granerud.

– Det er vel alle fotballinteressertes drøm å komme inn som «supersub» og score et sent og avgjørende mål. Det er vel det nærmeste det går an å komme i hoppbakken her. Det er veldig deilig, sa Granerud til NRK etter bronsen var sikret.

Landslagstrener Stöckl skryter av Granerud til NTB.

– Det er veldig positivt at Granerud kommer inn og tar den plassen han egentlig har. Det var helt avgjørende for dagens konkurranse for oss.

Lindvik leverer

Selv med gode hopp fra Granerud måtte Norge kjempe til siste slutt for å sikre bronse.

Johann Forfang noterte to hopp på 210,5 meter, mens Daniel-André Tande ikke fikk det til å stemme med hopp på 201,5 og 192,5 meter.

– Vi har to løpere som sliter litt i Forfang og spesielt Daniel, som ikke fikk ut sine beste hopp i dag, medga Stöckl.

Da er det godt å ha en nybakt verdensmester som ankermann. Lindvik presterte igjen da det gjaldt som mest.

– Det er veldig morsomt. Det var hakket bedre hopp i andre omgang, og da klarer vi å berge bronsemedalje. Det er moro, sa Lindvik.

Han håper å avslutte sesongen med stil når det skal hoppes både i Oberstdorf og i skiflygingsbakken i Planica de to neste helgene.