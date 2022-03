Johaug gikk ut i delt ledelse, men klarte ikke å stå mot amerikanerens fart i avslutningen. Johaug tapte også spurten om 2.-plass mot finske Krista Pärmäkoski. Dermed ble det avskjed med tredjeplass.

– Det ble som fryktet, høy fart og stor klynge. Jeg måtte prøve å riste dem av meg. Jeg fikk en liten luke, men Jessica var litt sterkere, og Pärmäkoski kom på slutten. Jeg gjorde mitt beste, men det var ikke godt nok i dag, sa Johaug til Viaplay.

Hun lot seg ikke irritere over at det ikke ble seier i avskjedsrennet.

– Nei, slett ikke. Jeg tar med meg en fantastisk sesong og karriere.

Marte Skaanes på Norges 2.-lag tok innpå tettrioen på vei inn på stadion i Falun, men falt og brakk staven. Dermed ble det bare 8.-plass.

USA seiret 3,8 sekunder foran Finland og 4,3 foran Norge.

Moro å gå

Heidi Weng holdt seg godt framme i tetgruppen gjennom den første etappen og vekslet på 2.-plass i rygg på tyske Katharina Hennig.

– Jeg skulle ønske at det ikke var sånt panserføre, men det var moro å gå, og gøy å veksle med HC, sa Weng til Viaplay etter å ha sendt Hans Christer Holund ut på 2. etappe i den historiske stafetten.

Det var Sjur Røthe på det norske 2.-laget som skulle imponere mest på den etappen. Ragnhild Haga sendte ham ut på 8.-plass, men han gikk laget opp i ledelse med Sverige og to tyske lag i ryggen.

– Jeg hadde helt enorme ski, sa Røthe til Viaplay og ville ikke være med på at 5 kilometer er en uvant distanse for mennene.

Ikke noe å skylde på

– Treneren (Eirik Myhr Nossum) sa at vi går faktisk 5 kilometers drag hver eneste dag med intervalltrening, så det er ikke noe å skylde på der.

På sin 29-årsdag fikk Simen Hegstad Krüger gå ut i ledelse på den tredje etappen. Holund vekslet med Didrik Tønseth på 11.-plass, men var ikke mer enn 4,7 sekund bak lederen. Tønseth og Krüger skulle sammen ta kommandoen i feltet.

De kom inn til veksling helt likt og sendte henholdsvis Johaug og Skaanes ut på ankeretappen i delt ledelse. Åtte lag var samlet i en klynge, men etter hvert utviklet det seg til en duell mellom Johaug, Diggins og Pärmäkoski.

Amerikaneren rykket like før inngang til stadion og skaffet seg en luke som aldri ble tettet.

Johaug syntes det var en grei opplevelse å gå stafett for blandet lag.

– Det er et spennende konsept, men jeg har ikke lyst til at det skal erstatte vanlig stafett for kvinner og menn, sa hun.