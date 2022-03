Storbritannias regjering innførte torsdag omfattende sanksjoner mot et knippe russiske oligarker, deriblant Abramovitsj. Som følge av disse tiltakene har Premier League besluttet at Abramovitsj ikke er skikket til å lede Chelsea.

Det kommer fram i en pressemelding fra ligaen lørdag. Avgjørelsen vil ikke ha noen innvirkning på klubbens mulighet til å trene og spille kamper fram til 31. mai.

Abramovitsj hadde allerede gitt fra seg kontrollen over Chelsea, og han har varslet at et salg er på trappene.

Sanksjonene mot ham kom som følge av Russlands krigshandlinger i Ukraina.

Abramovitsj kjøpte Chelsea i 2003. Ved å spytte inn milliarder av kroner har han gjort klubben til en av verdens største og mest suksessrike.