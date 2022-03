Chelseas bankkonto og kredittkort sperret

Der er Sky Sports som melder at Chelseas bankkonto midlertidig er sperret. Premier League-klubben kan heller ikke bruke sine kredittkort.

London-laget har fått en spesiallisens fra britiske myndigheter til å drive fotballvirksomheten videre fram mot slutten av mai. Barclay har likevel valgt å fryse kundeforholdet til Chelsea.

Banken har gjort det mens den undersøker alle sider av situasjonen som har oppstått.

Storbritannias regjering innførte torsdag omfattende sanksjoner mot et knippe russiske oligarker, deriblant Abramovitsj. Han har eid Chelsea siden 2003, men varslet nylig at et salg er på trappene. Den prosessen er nå i vanskeligheter.

De harde tiltakene kom som følge av Russlands krigshandlinger i Ukraina. Forretningsmennene har fått fryst sine verdier.

Chelsea får framover spille kamper og betale lønn til ansatte, men sanksjonene mot Abramovitsj går merkbart utover klubbdriften. De neste månedene får ikke de mørkeblå signere nye spillere, og de kan heller ikke selge klubbeffekter eller kampbilletter.