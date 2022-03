Svak avslutning forkludret Hovland-start i stjerneturnering

Hovland hadde akkurat lagt bak seg to strake birdier da et realt tilbakeslag inntraff på fjerde siste hull. Et upresist utslag bidro til at han havnet i bunkeren, og der fikk han det stritt og måtte tåle en dobbeltbogey.

Det vil si at han brukte seks slag på et par-fire-hull. Ny smell kom da han rundet av torsdagen med en bogey. Avslutningen gjør at Hovland er på etterskudd i kampen om de fremste plasseringene.

24-åringen fra Oslo startet runden på 10. hull, og på veien noterte han fire birdier. I øyeblikket er han på en delt 34.-plass, men det er fortsatt mange spillere som så vidt er i gang med åpningsrunden. Tommy Fleetwood (England) og Keith Mitchell (USA) deler teten med seks slag under par.

Styrtregn og tordenvær preget første dag av Players Championship. PGA-turneringen kom i gang en time forsinket, men etter sju hull ble det full stopp for Hovland. Da måtte han og konkurrentene søke ly. Flere timer gikk før spillet var i gang igjen.

Hovland er rangert som nummer tre i verden. Han har mulighet til å toppe verdensrankingen om alt går hans vei gjennom helgen. Sånn sett startet det ikke så lovende torsdag.

– Det er sykt. Jeg vokste opp i Norge, og da er du ganske langt unna å være verdensener i golf. Jeg sto på Fornebu og klasket baller fem måneder i året. Du blir bedre, men det er kanskje ikke den beste måten å komme deg dit du vil på. Særlig ikke sammenlignet med hva andre juniorer og golfspillere gjør i andre deler av verden, sa Hovland til NTB tidligere i uken.

Players Championship er blant de største turneringene på PGA-touren bak de fire som har major-status. I potten ligger 20 millioner dollar, som tilsvarer 178,5 millioner kroner. Av disse går litt over 32 millioner kroner til vinneren.